Archavine casse la baraque au Kazakhstan

0

Youtube

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En mars 2016, Andreï Archavine avait surpris tout le monde en optant pour une vraie destination exotique : le Kazakhstan. L'ancien d'Arsenal avait signé un contrat d'un an au FC Kairat Almaty après une saison à Krasnodar. Un choix gagnant.Auteur de huit buts et sept passes décisives en vingt-huit matchs, l'international russe a été élu meilleur joueur du championnat par les journalistes locaux. Il réalise même le doublé, puisque son magnifique lob contre Taraz a été nommé plus beau but de la saison.Avec de telles performances, pas étonnant que le milieu offensif ait prolongé d'un an son contrat en novembre dernier.