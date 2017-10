Arbitre agressé et baston générale dans un match de U19

1

LG

Rouez, jeunesse.Lors d’un match de U19 comptant pour le championnat d’Occitanie, l’arbitre qui officiait s’est fait agresser avant d’assister à une bagarre générale entre les deux équipes. Alors que le COC Mas Laugarais (club de Castelnaudary) ratatinait son adversaire 4-0, les joueurs du Montpellier Arceaux ont pensé sauver l’honneur en inscrivant un but, finalement refusé par l’homme en noir.L’entraîneur des malheureux perdants a eu la bonne idée de montrer la chose à ne pas faire, en tentant sans succès de frapper l’arbitre, selon le journal local. Un de ses poulains a réussi à faire tomber le malheureux au sifflet de cette rencontre, ce qui a provoqué la fureur de l’équipe adverse. Les joueurs chaurois ne se sont pas simplement contentés de protéger l’arbitre, puisqu'ils en sont également venus aux mains avec leurs adversaires montpelliérains. Une bagarre générale et une intervention de la gendarmerie plus tard, l’arbitre a décidé d’arrêter le match. Et de déposer plainte, aussi.Il n'y avait peut-être pas match entre les deux équipes, mais il y aura au moins une justice.