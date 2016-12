Après Lille, Gérard Lopez veut racheter Gil Vicente

167

SO

Gérard Lopez ou la définition de l'acheteur compulsif.Après être devenu président du club luxembourgeois CS Fola Esch en 2007, puis avoir racheté en 2009 l'écurie de Formule 1 Lotus, avant de se porter candidat au rachat de l'OM, Gérard Lopez est entré en négociations exclusives avec le LOSC , club qu'il devrait définitivement acquérir en janvier prochain.Mais, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois n'a pas envie de s'arrêter là et serait bien décidé à racheter un club au Portugal . D'après, Gérard Lopez serait intéressé par le rachat de Gil Vicente , actuellement quatorzième de division 2, afin d'en faire un club satellite de celui du LOSC Et ainsi, le LOSC pourra renvoyer Éder au Portugal aisément. Ou alors, à l'inverse, faire un onze portugais autour de Rony Lopes et l'ennemi public n°1.