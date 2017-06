Après la NFL, du e-sport dans le nouveau stade de Tottenham

AH

Le nouveau stade de Tottenham devrait être terminé en août 2018, mais face à l'ampleur du projet, less'activent déjà pour le rentabiliser. Endetté de 452 millions d'euros au près de trois banques américaines, les vice-champions d' Angleterre ont plutôt intérêt à vite tirer profit de leur futur joujou de 61 559 places, soit le deuxième plus grand stade de Premier League derrière Old Trafford.Si les recettes de billetterie et commerciales vont augmenter, elles ne suffiront pas aux dirigeants de Tottenham pour rembourser leur emprunt. Ces derniers multiplient donc les initiatives pour renflouer les caisses. Après un accord signé en 2015 avec la NFL, qui prévoie deux matchs de footballs américains par saison au stade jusqu'en 2028, lesse lancent dans l'organisation de tournois e-sport, pour 3,4 millions d'euros la journée. C'est ce qu'a expliqué Maria Cullen, directrice exécutive du club, aux médias anglais : «Un terrain sur lequel Liverpool et le Barça se sont déjà engagés de part leurs liens avec Konami, la maison mère de PES. Au delà de ces événements, Tottenham espère pouvoir attirer un puissantà hauteur de 20 millions par saison : ambitieux.Fou tout ça.