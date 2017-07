Appelez-le Sir Alexandre

À 26 ans, Alexandre Lacazette quitte l’Olympique lyonnais pour rejoindre la Premier League et Arsenal où il s’est engagé pour cinq saisons. L’ex-buteur vedette des Gones souhaitait changer d’air à un an de la Coupe du monde en Russie. Le montant du transfert est estimé à soixante millions d’euros, dont sept de bonus, le plus cher de toute l'histoire des Gunners.

