Appel rejeté pour Strootman qui sera suspendu

Lors du derby romain de dimanche dernier, la simulation de Kevin Strootman avait fait rire la terre entière.Oui, mais le Hollandais avait réussi son coup puisque l'arbitre était tombé dans le panneau et avait sifflé péno pour la Roma, alors que wallace ne l'avait touché ni de près, ni de loin. Mais l'affaire n'en était pas restée là. Le pénalty, réussi par De Rossi, avait permi à la Louve de revenir à 1-1 en fin de première mi-temps. Et après le match, finalement perdu par la Roma, la Fédération italienne était venus mettre son grain de sel. La commission de discipline avait tranché et suspendu Strootman pour deux matchs, mais ce dernier avait fait appel. Pour rien, puisque la sentence définitive vient de tomber, l'appel du milieu de terrain de la Roma a été rejeté et il purgera bel et bien sa peine et son appel.Une sacrée mauvaise nouvelle, puis que lors des deux prochaines journées, la Roma affrontera le Milan AC et la Juve. Pas le genre d'adversaires contre qui on peut se permettre de ne pas avoir tous ses joueurs.