Antonio Cordon futur directeur sportif de trois clubs

N'importe quel pédopsychiatre vous le dira : à un moment, il faut couper le cordon.Désireux de quitter l'AS Monaco, son directeur sportif Antonio Cordon s'est mis d'accord depuis plusieurs semaines avec les dirigeants monégasques pour un départ à la fin du mercato estival. Arrivé en juillet 2016, le successeur de Luis Campos n'aura donc passé qu'un an sur le Rocher.Si son départ est acté depuis début juillet, et que l'ASM cherche activement son remplaçant, c'est à présent la destination de Cordon qui vient d'être révélée par. Ou plutôt les destinations. Car oui, l'Espagnol s'apprête à devenir directeur sportif de trois clubs : Grenade, Parme et Chongqing Liban (D2 chinoise). Rien que ça.Antonio Cordon devient en effet directeur sportif des clubs détenus par le groupe Lizhang Link International Limited Sports et son propriétaire, le Chinois Jian Lizhan, et sera en charge de contrôler tout l'aspect sportif (modèles et investissements) de ces équipes.Faire d'un Rocher trois coups.