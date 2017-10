Antonio Conte : « Nous travaillons 70% moins que la saison dernière »

1

La Bataille pour les Terres du Milieu n’aura fait qu’un survivant à Chelsea : Cesc Fabregas. Antonio Conte et ses petits élèves de Chelsea traversent une mini crise en ce moment, puisque lesont essuyé deux défaites et un nul sur leurs trois derniers matchs toutes compétitions confondues. Histoire d’enfoncer un peu plus les Londoniens, N’Golo Kanté est toujours indisponible, David Luiz et Tiémoué Bakayoko se sont fait des petits bobos face à l’ AS Rome mercredi soir, et Danny Drinkwater est incertain contre Watford samedi prochain. Avec ces piteux résultats, cumulés aux blessures et absences, les méthodes de Conte posent question Outre-Manche., se défend-il dans des propos relayés par leAttention à ne pas se faire piquer par les