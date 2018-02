Antonio Conte demande à sa direction de le soutenir

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à un FC Barcelone en pleine bourre, Chelsea a connu période plus sereine. Quatrièmes de Premier League à 19 points du leader, lessoufflent le chaud et le froid et Antonio Conte est vivement critiqué dans la presse.Face aux rumeurs qui annoncent son licenciement, l'Italien est monté au créneau et a demandé à sa direction de le soutenir publiquement : «[pour le, ndlr]Roman Abramovich n'est en effet pas connu pour s'épancher dans la presse. Depuis son arrivée, le club ne s'est prononcé qu'une seule fois pour défendre publiquement son coach. C'était en octobre 2015 et le Chelsea de Mourinho venait de subir sa quatrième défaite de suite. Malgré le soutien affiché, leavait été renvoyé deux mois plus tard. Chelsea affronte Watford ce lundi soir, avec l'espoir de piquer la troisième place de Premier League à Liverpool et de se relancer.