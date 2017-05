Antoine Griezmann pour le 2-0 !

0

.@Torres sofreu pênalti e @AntoGriezmann foi para cobrança! @NavasKeylor chega a tocar, mas não consegue evitar o segundo gol do @Atleti! pic.twitter.com/KWQPUmn7WQ — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 10 mai 2017

Et si le Real était parti pour s'offrir une soirée cauchemar ?Moins de cinq minutes après l'ouverture du score de Saúl Ñíguez , l'Atlético a doublé la mise grâce à un pénalty d'Antoine Griezmann. La faute avait été provoquée par un autre Français, Raphaël Varane, qui avait fait chuter Fernando Torres dans la surface. Et Grizou ne s'est pas fait prier pour le transformer, même si le péno n'est pas superbement bien frappé et que Navas était tout près de le stopper.Plus qu'un but, et l'Atlético aura rattrapé son retard du match aller.