Antić : « La régularité du Real est remarquable »

Ancien entraîneur du Real Madrid, Radomir Antić analyse les raisons du trente-troisième couronnement de la Casa Blanca en Liga. Ou comment les hommes de Zinédine Zidane sont montés en puissance au fil de la saison.

« Quand l’équipe avait besoin d’un joueur pour lui montrer la voie du succès, Ronaldo était là. S’il vient à remporter la finale de la Ligue des champions, il sera proche du Ballon d’or. »

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

La force majeure, elle vient de son banc de touche. Comme toutes les équipes, la saison a été très longue pour les organismes. Mais quand on compare à ses adversaires, le Real avait ce net avantage de posséder un banc de très grande qualité. Le club a connu plus de 55 blessures durant la saison, et ces obstacles ne sont pas parvenus à perturber plus que cela sa dynamique. Il faut, là aussi, saluer le travail du staff technique, dans les choix des titulaires et la rotation d’effectif. Le calendrier est toujours plus chargé saison après saison, et le club parvient tout de même à rester le meilleur sans perdre des points contre des adversaires. Cette régularité est remarquable.Je crois que le Real est devenu un club avec une énorme faculté mentale. Il ne s’avoue jamais vaincu, et il ne pense jamais avoir gagné un match avant le coup de sifflet final. Indirectement, le Real transmet aussi un sentiment de supériorité à son adversaire, qui peut flancher dans les dernières minutes contre une équipe qui va lutter jusqu’au bout pour gagner. Enfin, le Real Madrid était sans cesse sous la pression du Barça cette saison, et le Real devait garder cette dynamique sur le long terme pour prouver qu’il était plus fort que son grand rival.Oui, sans aucun doute. C’est vraiment cette possibilité d’interchanger les joueurs au niveau des postes sans perdre en qualité de jeu qui rend ce Real meilleur. Tu vois le banc de touche, c’est Morata, James, Asensio, Isco , Vasquez, Kovačić, Nacho , Varane... Tous ces joueurs sont des titulaires en puissance dans n’importe quel autre club européen. Donc oui, je considère le Real comme meilleur.La concurrence entre le Barça et le Real était présente jusqu’à la dernière journée. En cela, je dirais que le match contre Vigo était vraiment celui qui a fait basculer le championnat. C’était un match avec de la pression, car si le Real l’emportait, il pouvait ensuite se contenter d’un simple match nul à Málaga pour être sacré. Ensuite, le Real a joué beaucoup de match à l’extérieur avec cette supposée équipe B, et ils sont toujours sortis avec une victoire.Cette saison, cela était compliqué pour lui au départ, du fait de cette blessure en finale de l’Euro. Mais dans cette fin d’exercice, ces buts marqués ont vraiment pesé pour donner ce plus à l’équipe. Quand l’équipe avait besoin d’un joueur pour lui montrer la voie du succès, il était là. S’il vient à remporter la finale de la Ligue des champions, il sera proche du Ballon d’or. Tant au niveau de son club que de la sélection, son année est bonne. Et puis cela faisait cinq ans que le Real Madrid n’avait pas gagné la Liga... Cela peut peser au moment de faire les comptes.Nous avons vu le Real capable de changer de système au moment où Bale s’est blessé. Le schéma est passé d’un 4-3-3 à un 4-4-2 avec Isco derrière Cristiano Ronaldo et Benzema. Et l’équipe s’est aussi très bien comportée avec des victoires importantes. En finale de la Ligue des champions, il y aura cette Juve à jouer et ce sera très difficile de produire du jeu. C’est impossible de dire ce qu’il va se passer...Il y aura des changements à venir, mais il est trop tôt pour en parler. C’est un très grand club, donc il y aura forcément de nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Mais il faut attendre cette finale de C1 pour savoir dans quel état d’esprit le Real attaquera la saison prochaine.