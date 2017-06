Anthony Weber quitte Reims pour Brest

AH

D'un Stade à un autre.Le destockage continue à Reims . Deux jours après le départ d'Hamari Traoré à Rennes , les Champenois laissent filer un autre cadre. Capitaine et titulaire indiscutable, Anthony Weber a étrangement été laissé libre par les dirigeants rémois. Après sept saisons pleines en Champagne, le défenseur de trente ans quitte la cité des Sacres au terme d'une saison décevante : septième, Reims visait la montée en L1.Pressenti à Strasbourg , son club formateur, il a finalement choisi l'exact opposée géographique : le Stade Brestois. Loin d'être carbo, Weber sera un plus non négligeable pour les Finistériens qui visent la montée. Il a signé un contrat de deux ans plus une année en option. Reste la traditionnelle visite médicale avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers le 26 juin pour la reprise.Les présentations se feront évidemment autour d'un barbecue digne de ce nom.