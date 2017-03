Anthony Vanden Borre va rebondir au Congo

51

JD

Il a (bien) choisi.Depuis sa retraite des pelouses survenue à la fin du mercato, le feuilleton Anthony Vanden Borre n'en finit pas de fournir son lot de rebondissements. Après avoir annoncé des troubles psychologiques qui l'avaient poussé à prendre sa décision, il était prématurément revenu de prêt à Montpellier et a trouvé un arrangement avec Anderlecht pour mettre fin à son contrat.Et puis les choses sont devenues moins claires quant à son avenir, jusqu'à ce que certaines sources belges lui prêtent l'intention de rechausser les crampons quelque part à Bruxelles, «» . Un temps soupçonné, le RWDM a fini par démentir ce mercredi.Finalement, point de football loisir dans la capitale belge pour AVDB, puisqu'il a annoncé ce jeudi en conférence de presse avoir trouvé un accord au Congo , le pays de sa mère, avec le club du Tout Puissant Mazembe. Si la durée de l'engagement n'a pas encore été communiquée, il portera un beau numéro 68 chez les Corbeaux de Lubumbashi.Vanden Borre retrouvera le Français Thierry Froger , récemment nommé au poste de coach et qui a effectué ses débuts en championnat avec brio.Ah oui, précisons qu'il justifie sa décision par un «» . Il n'y a donc pas qu'une seule destination possible pour les joueurs en fin de parcours.