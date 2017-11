Anthony Martial, la fin du malentendu ?

Fort de bonnes prestations avec Manchester United et du forfait de Dimitri Payet, Anthony Martial est de retour en équipe de France. Plus d'un an après sa dernière sélection, et après avoir traversé les premières grosses turbulences de sa jeune carrière. Et si le prédécesseur de Kylian Mbappé comme futur phénomène français avait encore les moyens de devenir un top player ?

Par Nicolas Jucha

Propos de Robert Valette recueillis par NJ

» Difficile de dire si les propos de Gary Neville ont influencé Didier Deschamps au moment d'inclure Anthony Martial dans sa liste pour les prochains matchs des Bleus. Toujours est-il que le sélectionneur fraîchement prolongé n'a pas dû manquer les matchs récents de Manchester United et a donc décidé de tendre la main à l'attaquant mancunien. Plus d'un an après une dernière sélection – et un premier et unique but – face à l' Italie le 1septembre 2016. Depuis, le natif de Massy et ancien du CO Ulis, comme Thierry Henry et Patrice Évra, avait manqué plusieurs rassemblements sur blessure avant de sortir des petits papiers de DD à cause de prestations faiblardes dans le nord de l' Angleterre . Ce retour en équipe de France , ce n'est pas une anomalie pour son ancien formateur à l'OL, Robert Valette, car «» .Pour le retraité du centre de formation lyonnais, le retour de Martial dans le groupe France est d'autant plus fort qu'il traduit un vrai changement de mentalité chez le jeune attaquant. «(séparation avec sa compagne et mère de sa fille, ndlr)» Et l'Essonnien a visiblement mis du temps à s'adapter : «"Vous venez d'un milieu où il y a des codes, mais vous arrivez dans un autre milieu où ces codes diffèrent. Si vous voulez importer vos codes au lieu de vous adapter à ceux de votre milieu, vous allez vous planter." » Loin de juger l'ancien joueur de l'OL, Robert Valette préfère considérer sa traversée du désert comme une étape douloureuse, mais bien souvent nécessaire. «Désormais, l'ancien formateur lyonnais espère que Martial va pouvoir exploiter à fond son énorme potentiel. «» Ce n'est pas avec quatre buts en Premier League depuis le début de la saison que l'attaquant peut affirmer avoir totalement retrouvé son niveau, mais au vu de son statut deà MU, Robert Valette estime tout de même que le jeune homme a passé un cap, voire un écueil : «» Quant à savoir s'il aurait pu rebondir plus vite avec l'aide de José Mourinho ou Didier Deschamps , Valette préfère penser que son ancien protégé est le seul responsable de son rendement : «» À voir si Martial garde le cap, au moins jusqu'au Mondial en Russie