Anthony Lopes suspendu contre Dijon

Les Lyonnais prennent une carte de fidélité aux suspensions.Après les expulsions de Ghezzal et Tolisso et lors du derby face à Saint-Etienne, c'est au tour d'Anthony Lopes d'être sanctionné par la commission de discipline de la FFF, affirme aujourd'hui. Lors du dernier match de Coupe de France, face à l'Olympique de Marseille, le gardien des Gones avait pris soin d' effacer le nom de Saint-Étienne , écrit dans son numéro en l'honneur des 100 ans de la Coupe.Un geste qui n'a visiblement pas plu à la Fédération, qui y voit sans doute une atteinte à l'image de cette édition anniversaire de la Coupe de France. La sanction serait d'un match ferme. Le club envisage de faire appel de cette décision, mais pour l'instant, le gardien est suspendu et ne pourra pas jouer contre Dijon ce weekend.