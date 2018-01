Annecy FC, Savoie aller !

Après la liquidation judiciaire d’Évian TG et le licenciement de Pascal Dupraz, on croyait le football professionnel haut-savoyard définitivement mort. D’autant que, pas loin, les voisins isérois semblaient reprendre le flambeau avec Grenoble. Pas du tout. Depuis plus d’un an, un club s’attelle à entretenir l’héritage de l’ETG en s’appuyant sur le savoi(e)r-faire local : l’Annecy FC. Objectif : la Ligue 2 dans les trois ans.

« On voulait être un pilier pour l'ETG, pas un concurrent »

Les modèles Dorian Lévêque et Adrien Thomasson comme modèles

L'arrivée des chefs d'entreprise qui soutenaient l'ETG

La Ligue 2 d'ici deux-trois ans

6 décembre 2016 : l’aventure Évian TG prend fin, achevée par une liquidation judiciaire. Avec l’ETG, c’est le football professionnel qui quitte la Haute-Savoie. Temporairement. Car dans l’ombre de l’encombrant voisin, un autre club, lui aussi déchu, et lui aussi accolé aux rives d’un lac, pointe peu à peu le bout de son nez : l’Annecy FC. «» , explique le milieu de terrain du FC Nantes Adrien Thomasson , formé à l'AFC avant d’éclore à l’ETG. La chute du rival évianais aurait alors permis l’ascension d’Annecy ? Le président d’Annecy, Stéphane Loison, est formel : «Fondé en 1927, le FC Annecy a connu deux périodes professionnelles en 1942-1943, et surtout entre 1988 et 1993. Entre-temps, le FCA s’est imposé comme un poids lourd du foot amateur français. Mais en 1993, le club quitte la Division 1 par la petite porte, et chute en DHR en un seul été. Après un changement de nom et des années de galère, le désormais Annecy FC lance son projet « Cap 2015 » pour atteindre le CFA2 d’ici là. Objectif atteint, et même dépassé un an après, puisque avec une équipe issue à 80% de sa formation, l’AFC accède immédiatement au CFA. Parallèlement à l’essor de l’ETG, l’AFC retrouve une place de choix. «» , raconte Loan Bouchet, défenseur formé au club. Le président Loison complète : «Pour devenir ce pilier, Annecy développe sa formation. «» , estime Loan. Le président enchaîne : «» Un choix payant, qui conduit le club de DHR en National 2 (ex-CFA) en quelques années. Yanis Meguireche, milieu à l'AFC, témoigne : «» Une politique de formation qui permet aussi au club de sortir quelques pros comme Dorian Lévêque ( PAOK Salonique ) ou Adrien Thomasson , qui était alors parti grossir les rangs d’un Évian TG en pleine bourre.Mais de l’ombre, l’AFC va vite passer à la lumière à une période où l’ETG se met à sombrer. «, insiste le président Loison.» L’Annecy FC s'est donc placé en héritier de l'ETG pour sauver le football professionnel haut-savoyard, et entretenir la dynamique initiée par Évian. «Au-delà des infrastructures et de l’engouement populaire, le président Loison s’affaire alors en priorité auprès des acteurs économiques : «» L’AFC s’est notamment rapproché de l’entreprise locale Bontaz, ancien soutien de poids de l’ETG. De là est née la Bontaz Academy, premier centre de formation de France financé par une entreprise.Mais Annecy ne se contente pas de rassembler les anciens partenaires du club. «, raconte le président.. » Parmi eux, l’emblème d’Évian, Cédric Barbosa , se justifie : «» Aujourd’hui, Annecy, qui avance avec comme entraîneur Hélder Esteves (l'ancienne légende de Créteil ), clame ses objectifs. Barbosa : « Adrien Thomasson se voit déjà bien faire un éventuel retour : «» Après tout, Pascal Dupraz est libre.