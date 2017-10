Anne Frank représentée avec le maillot de Schalke 04

JD

La connerie n'a pas de frontières.Alors que la polémique des stickers d'ultras de la Lazio représentant Anne Frank en maillot de la Roma ne parvient pas à s'essouffler, des anonymes allemands viennent d'ajouter encore un peu plus d'huile sur le feu.Une série d'autocollants représentant la jeune fille, symbole de l'Holocauste et portant la tunique de Schalke 04 , a été échangée ce week-end à Düsseldorf. À l'heure actuelle, l'origine de l'illustration n'est pas connue, mais le blog spécialiséaffirme que le montage a été relayé sur la page Facebook d'un hooligan d'extrême droite du Borussia Dortmund , connu pour être le plus grand rival desIl va encore y avoir du boulot.