Anigo s'embrouille sur le bord de la touche

Au pays des sophistes, Anigo est bien décidé à gagner la bataille du verbe. José Anigo est parti en Grèce pour retrouver la passion d'entraîner. Et les premières minutes passées au bord de la touche pour son premier match de championnat entre son équipe Levadiakos et le vice-champion du PAOK Salonique ont véritablement ravivé sa flamme. Bouillant, le Marseillais a failli en venir aux mains avec son homologue, Ravzan Lucescu, à la suite d'une faute non sifflée par l'arbitre.Difficile de dire en quelle langue les deux coachs s’embrouillaient, mais ils étaient trop dissipés au goût de l'arbitre qui les a exclus tous les deux. Ce qui n'a pas perturbé les joueurs d'Anigo qui ont arraché un match nul 0-0.Cette séquence ferait presque regretter un LOSC Marseille du dimanche soir et une bonne embrouille entre Girard et Anigo.