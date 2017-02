Angleterre : le mercato hivernal dans le vert pour la première fois

0

JD

Comme quoi, certains arrivent à trouver un intérêt au Brexit.1,63 milliard d'euros, c'est le montant des dépenses des clubs de Premier League depuis le début de la saison. Pour donner un exemple de comparaison dans l'air du temps, cela représente environ 2,717 millions de revenus universels. C'est un nouveau record, légèrement plus élevé que le précédent, qui, l'année dernière, culminait à 1,17 milliard. Lors du mercato hivernal qui s'est achevé ce mardi, l'ensemble des équipes de l'élite anglaise ont perçu 250 millions d'euros de recettes. Les trésoriers peuvent remercier la Chine , grand pourvoyeur d'argent frais de cette édition. Rien que les transferts d' Oscar Chelsea ) et d' Odion Ighalo Watford ) ont rapporté la bagatelle de quatre-vingt-treize millions d'euros.Mais si la perfide Albion nous a habitués à dépenser des montants qui dépassent l'entendement, on peut néanmoins saluer la performance des vingt clubs de Premier League cet hiver : ils sont bénéficiaires. De quarante-six millions d'euros environ, ce qui n'est pas énorme, mais qui a tout de même le mérite d'être souligné, car c'est une première.