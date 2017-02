Angers assure, Auxerre tombe dans le piège

32

Aidé par un grand Gaëtan Deneuve, Fréjus s'offre Auxerre (2-0) ! Voici le club de CFA en quarts de la Coupe de France pour la 1re fois #CDF pic.twitter.com/vSviNo8RcM — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 28 février 2017

Premier match et première surprise.En ouverture des huitièmes de finale de la Coupe de France , Fréjus Saint-Raphaeël, pensionnaire de CFA, s'est offert son ticket pour les quarts de finale après avoir battu le finaliste de l'édition 2015, l'AJ Auxerre . Dix-huitième de Ligue 2, l' AJA a surtout la tête au maintien et l'ancien club d' Adil Rami a su profiter de ce manque de confiance d'entrée de jeu. Lancé en profondeur, Neupocoussek Mendy a lobé tranquillement Zacharie Boucher , avant de pousser le cuir au fond des filets (5). Malgré l'ouverture du score, les locaux ont continué d'aller de l'avant et Karim Tlili a doublé la marque d'une subtile louche (38), quelques minutes après avoir fait trembler la transversale du portier auxerrois. 2-0, Fréjus peut alors parquer le bus. Les entrées en jeu de Mohamed Yattara et de Ludovic Obraniak n'y changeront rien, Auxerre s'incline et peut rester focus sur sa vraie mission de la saison : se sauver en championnat.Dans l'autre rencontre de la fin de journée, Angers a mis fin au parcours du CA Bastia , dixième de National, au terme d'un match maîtrisé et confirme ainsi sa bonne forme du moment après ses trois succès de rang en Ligue 1. C'est Famara Diedhiou, muet depuis le 3 décembre dernier, qui a inscrit le seul but de la rencontre d'un bel enchaînement contrôle poitrine - reprise du gauche à l'entrée de la surface (40). Si les Corses ont tenté de réagir en seconde période, ils n'ont jamais réellement réussi à mettre en danger le portier angevin, et disent adieu à la Coupe de France Fréjus Saint-Raphaël 2-0 Auxerre CA Bastia 0-1 Angers