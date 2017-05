Angela Merkel salue le travail social du FC Cologne

1

JD

Tous ensemble, tous ensemble, hey !Ce mardi, le FC Cologne pouvait compter sur une invitée de marque lors de sa victoire (1-0) contre Francfort : Angela Merkel. Mais que l'Energie Cottbus (dont elle est membre d'honneur) se rassure, la chancelière fédérale n'a pas fait d'infidélité à sa région d'origine. Angela Merkel était en effet présente au Rhein-Energie-Stadion pour saluer le travail de la fondation du FC Cologne en faveur des réfugiés.» , s'est réjouie la chancelière. Au total, ce ne sont pas moins de 180 personnes qui collaborent à la fondation «» , dont le but est de faciliter l'accueil et l'insertion sur le marché du travail des réfugiés qui arrivent en Allemagne . Lors du match contre Francfort, trois cents d'entre eux étaient d'ailleurs invités à assister à la rencontre et le sponsor habituel avait accepté d'être exceptionnellement remplacé par le nom de la fondation.C'est aussi ça le football vrai.