Ángel María Villar démissionne de ses postes à la FIFA et l'UEFA

Une affaire de famille.Mis en examen et actuellement emprisonné à la prisonà côté de Madrid, le président de la fédération espagnole de football, Ángel María Villar, a renoncé, jeudi, à ses postes de vice-président de la FIFA et de l'UEFA ainsi qu'à sa place au comité exécutif de l'instance européenne. Cette décision a un «» a précisé dans un communiqué l'UEFA.L'homme de 67 ans est dans le viseur de la justice car il est accusé, en compagnie de son fils, de détournement de fond et de clientélisme dans le cadre des élections pour la présidence du football hispanique. S'il nie l'ensemble des accusations qui sont portés sur lui et son fils, il a préféré présenter sa lettre de démission auprès du président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, qui l'a accepté en le remerciant «» .