Angel Di Maria condamné pour fraude fiscale

Une nouvelle mode ?Après Mourinho et Ronaldo , un autre joueur majeur est victime du fisc espagnol. Angel Di Maria vient d'être condamné à un an de prison et deux millions d'euros d'amende, pour avoir dissimulé 1,3 millions aux impôts lors de son passage à Madrid.Dans un contrat signé avec le procureur, l'Argentin reconnait avoir commis deux infractions, qui lui valent six mois de prison chacune.va toutefois payer une petite amende de deux millions d'euros, ce qui lui permettra de ne pas purger sa peine de prison.Pas si angélique, Di Maria.