Anelka devient consultant au Roda JC

Le Benelux a la cote auprès des ex-attaquants de l’équipe de France Après Titi Henry devenu l'adjoint de Roberto Martínez en sélection belge, c'est Nicolas Anelka qui a décroché le job de ses rêves. À trente-sept ans, l'ancien Parisien a été engagé ce mercredi par les Néerlandais du Roda JC Kerkrade, pour occuper les fonctions de consultant. Son rôle sera d'épauler le nouveau co-propriétaire russe, Aleksei Korotaev, pour désengluer le club d'une triste dix-septième place d'Eredivisie.On apprend également sur le site du club limbourgeois qu'Anelka «» et devra garder un œil sur le marché français. C'est d'ailleurs lui qui a fait venir Lyes Houri , jeune ailier de vingt et un ans, prêté pour six mois par Bastia Le Français semble déjà séduire les Pays-Bas . «» , raconte Ton Caanen, directeur technique du club. «» .Un garçon que tout le monde rêve d'avoir dans ses vestiaires. Pas vrai Raymond ?