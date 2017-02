Andy Carroll fait chuter le prix de l'immobilier

0

JD

L' Angleterre , fournisseuse officiel deJeff et Dawn Grant sont deux propriétaires on ne peut plus normaux de la région de Liverpool . En 2011, ils louent un manoir entièrement meublé à Andy Carroll , fraîchement débarqué de Newcastle . Mais en 2013, alors que l'attaquant est sur le point de signer définitivement à West Ham après un an passé en prêt dans l'est de Londres, celui-ci est attaqué au tribunal par ses anciens propriétaires. En cause, des dégâts causés dans la maison et estimés par les Grant à pas moins de quarante-huit mille livres.Carroll est accusé d'avoir dégradé des meubles anciens et les équipements de la maison, notamment la piscine qui a été retrouvée remplie d'algues, ainsi que d'être reparti avec soixante-quinze mille livres de matériel. On lui reproche également un total de soixante-huit mille livres de loyers impayés. Comble de malchance, la maison a été tellement abîmée que ses propriétaires viennent de la vendre en essuyant une perte de deux millions de livres par rapport à sa dernière estimation, passant ainsi de 3,6 à 1,7 million de livres.De son côté, Andy Carroll réfute les accusations de vol. Il reconnaît seulement avoir mis quelques objets de côté pour s'assurer de récupérer les quinze mille livres de garantie déposés pour louer la maison.À côté de ça, Keith Richards qui jette sa télé depuis le balcon de sa chambre d'hôtel passerait presque pour un enfant de chœur.