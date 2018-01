Andy Carroll dans le viseur des Blues ?

44

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si la chanson des Rita Mitsouko résonnait dans la tête d' Antonio Conte ? Mécontent du rendement d'Álvaro Morata et peu enclin à titulariser Michy Batshuayi , le coach italien souhaiterait un nouveau renfort dans son secteur offensif avant la fin du mercato d'hiver.Selon le, c'est l'attaquant de West Ham Andy Carroll , qui est dans les petits papiers du club dirigé par Roman Abramovitch. Le média anglais ne parle pas pour autant d'un transfert sec concernant l'international anglais, mais plus d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.Une info au timing exceptionnel, qui arrive après un nul (0-0) face à Leicester où l'incapacité des joueurs d' Antonio Conte à conclure les actions a été criante.Il serait peut-être temps d'y aller, Michy...