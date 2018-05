Andreazzoli, le vieux monsieur d’Empoli

Pour sa première réelle expérience en Serie B à 64 ans, Aurelio Andreazzoli a retourné l’antichambre de l’élite en l’espace de quatre mois. Comme si le temps était venu pour l’ancien adjoint historique de Luciano Spalletti d’entrer dans la lumière.

Homme de records

Mariage en vue

Par Andrea Chazy

L’ivresse que procure le sacre d’une équipe n’a pas d’égal dans une carrière d’entraîneur. Le couronnement de nombreuses semaines de travail, de sacrifices, qui confère à son roi une place spéciale dans le cœur des Aurelio Andreazzoli pourra se targuer à jamais d’avoir connu ce moment-là, un soir d’avril face à Novara, au moins une fois dans sa carrière dans la peau d'un entraîneur titulaire. Porté en triomphe par ses joueurs, «» n’a jamais semblé aussi sûr de sa force. Pour celui qui étrennait ses galons de coach pour la première fois en Serie B, rappelant à chacun qu' «» , la réussite a été totale. Car le natif de Massa est à l’image des meilleurs vins toscans : il se bonifie avec l’âge.Tout n’était pas forcément réuni dès le départ pour que Andreazzoli réussisse. Lorsqu’il débarque à Empoli le 21 décembre 2017, beaucoup s’interrogent de la pertinence de ce remplacement. Si ses qualités ne sont pas mises en cause, le timing, lui, interroge. Son prédécesseur Vivarini laisse le club à une respectable cinquième place à seulement cinq points du leader palermitain. Le président d’Empoli, Fabrizio Corsi, voulait «» . Un message reçu cinq sur cinq par Aurelio : exit le 3-5-2 et passage en 4-3-1-2 qui rappelle le système mis en place par un certain Maurizio Sarri en son temps.Le duo d’attaque Caputa-Donnarumma est plébiscité (46 buts à eux deux à l’heure actuelle), la défense totalement bouleversée, et les résultats arrivent vite. En 20 matchs, Empoli empoche 14 victoires et reste invaincu à six autres reprises. L’équipe d’Andreazzoli empoche en moyenne 2,5 points par match contre 1,6 sous Vivarini, dépoussière le record du Pescara 2012 de Zeman en inscrivant au moins un but lors de 28 matchs consécutifs, dont 17 où lesont fait trembler au moins à trois reprises les filets. Un franc succès pourtant difficile à atteindre selon le sexagénaire, qui préfère la modestie : «» Pourtant, réussir à faire l’ascenseur n’est pas chose aisée, et de cette manière-là encore moins.Fin de saison oblige, la question de savoir quel sera l’avenir d’Andreazzoli, dans un club qui ne voit que lui à sa tête pour se battre l’an prochain en Serie A. S’il connaît très bien l’élite pour avoir été l’éternel adjoint à la Roma durant douze ans aux côtés de Spalletti, Zeman, Luis Enrique ou même Rudi Garcia , il n’a été que lors de dix-sept rencontres le maître à bord. Surtout, il restera, pour les, le coach qui était sur le banc de la Roma le jour de la terrible défaite en finale de Coupe d' Italie contre la Lazio , en 2013.Mais ce n'est pas cette tache sur le CV qui va refroidir le président Corsi, qui compte bel et bien sur lui, comme il le confiait récemment à la: «» Un constat partagé par l’intéressé, prêt à relever le défi : «» Andreazzoli est enfin prêt à entrer dans la lumière.