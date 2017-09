Andrea Agnelli suspendu un an

AG

Le verdict est tombé. Andrea Agnelli était sous la menace d'une suspension après le procès ouvert par la Fédération italienne (FIGC) sur les suspicions de relations entre le président de la Juventus et la mafia calabraise. La décision de la FIGC a été révélée ce lundi, et Agnelli écope d'une suspension d'un an et d'une amende de 20 000 euros.Le boss de la Vieille Dame s'en sort plutôt bien. À en croire les médias italiens, sa suspension et son amende auraient pu être supérieures. Le cluba également été sanctionné d'une amende de 300 000 euros.L'avocat d'Agnelli a annoncé qu'il allait faire appel de la décision du tribunal.