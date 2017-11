André Villas-Boas quitte Shanghai

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Meme la grande muraille de Chine n'aura rien pu faire.André Villas-Boas va quitter le championnat chinois et son club du Shanghai SIPG. C'estqui révèle que le technicien portugais, défait par le Shanghai Shenhua en finale de Coupe de Chine , veut faire une pause après cet échec.Villas-Boas, qui a eu sous ses ordres cette saison des joueurs comme Hulk ou Oscar , n'a pas réussi à remplir ses objectifs, terminant second du championnat et voyant son équipe être éliminée en demi-finales de la Ligue des Champions asiatique. L'ancien entraîneur de Chelsea a pourtant refusé une prolongation de contrat d'un an émise par le club chinois ainsi que les avances d' Everton en Premier League, championnat où il n'aimerait plus entraîner toujours selon le quotidien anglais.Pendant ce temps-là à Lille , on cherche un successeur à Marcelo Bielsa ...