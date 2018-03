André Silva, un caillou dans sa botte

Deuxième meilleur buteur de Ligue Europa avec six buts, André Silva n'a toujours pas marqué le moindre but en championnat avec l'AC Milan. De quoi faire cogiter le jeune buteur portugais de 22 ans qui découvre l'Italie et Gennaro Gattuso, pas tendre avec son attaquant.





583

AC Milan Arsenal Ligue Europa Diffusion sur

Gattuso : « André Silva doit faire plus »

La faute à la défense ?

Par Steven Oliveira

Propos de Javi Moreno et de Rafael Santos recueillis par SO.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

17 août 2017. Pour sa première titularisation avec l'AC Milan, depuis son arrivée en provenance de Porto contre 38 millions d’euros, André Silva offre au public de San Siro ce qu’il sait faire de mieux : marquer. Un doublé en vingt-cinq minutes face à la modeste équipe macédonienne de Shkëndija et voilà que lesse qualifient sereinement pour la phase de poules de Ligue Europa. Une phase de poules que l’attaquant portugais au physique de déménageur va marquer de son empreinte en claquant six buts – dont un triplé contre l'Austria Vienne –, qui lui permettent de squatter la deuxième place du classement des buteurs à une unité derrière l’increvable Aritz Aduriz . Problème, si André Silva enquille les tremblements de filets lorsque l’Europe pointe le bout de son nez, l’histoire n’est pas la même en Serie A où le natif de Baguim do Monte n’a toujours pas inscrit le moindre but en seize apparitions, dont seulement cinq titularisations. Ce qui est très peu.Plus que les frappes qui ne rentrent pas, André Silva doit surtout faire face à une nouvelle situation pour lui : le banc des remplaçants. Derrière Patrick Cutrone et Nikola Kalinić dans la hiérarchie des attaquants, l’international portugais doit se contenter des quelques miettes laissées et c’est ainsi qu’il n’a été titularisé qu'à quatre reprises par Vincenzo Montella , et à une seule par son successeur Gennaro Gattuso qui n’est visiblement pas fan du buteur de 22 ans : «Ancien entraîneur d’ André Silva lorsqu'il enfilait les pions du côté du SC Salgueiros, Rafael Santos en est persuadé, son ancien poulain n’est pas du genre à baisser les bras et va très vite retrouver le chemin des filets : «» Retour en 2016. Alors que les performances d’ André Silva avec l’équipe B de Porto lui permettent d’intégrer le groupe pro, le Portugais ne terminera la saison qu’avec un seul but au compteur en neuf apparitions. Avant d’en claquer 16 en Liga Nos et 5 en Ligue des champions la saison suivante. Les supporters de l'AC Milan vont donc devoir se montrer patients.Qu' André Silva se rassure, le Portugais n’est pas le premier – ni le dernier – à enquiller les buts dans son championnat avant de galérer à faire de même une fois arrivé en Italie. Finaliste de la Coupe de l’UEFA avec le Deportivo Alavés en 2001, Javi Moreno était ce qu’on appelle un buteur régulier de Liga, avant de s’envoler à l'AC Milan quelques semaines après la finale européenne, pour un bilan de deux réalisations en seize rencontres. Une des raisons de cet « échec » ? «Même son de cloche chez Rafael Santos qui tente une explication de ce mutisme face aux cages d' André Silva : «» Finalement, plus que pour l'AC Milan, qui n’a visiblement pas besoin des buts d’ André Silva pour gagner des matchs, ce passage à vide est surtout préjudiciable à la sélection portugaise, qui a fait de l’ancien attaquant de Porto son numéro neuf titulaire. Car si André Silva n’a toujours pas inscrit le moindre but en championnat, ce n’est pas le cas de ses concurrents. À l’image des huit buts de Nelson Oliveira en Championship avec Norwich ou des trois réalisations d’un certain Éder du côté du Lokomotiv Moscou.