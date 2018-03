André Silva libère Milan

462

Genoa (3-5-2) : Perin – Biraschi, Spolli, Zukanović – Lazović, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt – Pandev, Galabinov. Entraîneur : Davide Ballardini.



AC Milan (4-3-3) : Donnarumma – Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez – Kessié, Biglia, Bonaventura – Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Le fameuxInvisible, insipide, impuissant cette saison en Serie A (zéro but), André Silva s'est offert un réveil retentissant ce dimanche face au Genoa Le Portugais, entré en jeu en seconde période, a profité d'un centre de Suso pour claquer une tête létale à la 94minute de jeu. Un pion presque inespéré, tant Milan a souffert pour se procurer des occasions face à la défense en béton armée d'un Genoa très bien en place ce dimanche soir.Bonaventura a d'abord bien cru ouvrir le score en marquant sur la ligne, mais son but est logiquement refusé pour hors-jeu. Les Milanais se font même très peur en début de seconde période, quand Luca Rigoni s'élève plus haut que tout le monde dans la surface et bat Donnarumma. Mais la VAR fait son office, et le pion du milieu, qui était en position irrégulière, est annulé. Les Lombards continuent ensuite de se casser les dents sur la défense du Griffon, du moins jusqu'à ce qu' André Silva ne fasse des siennes au bout du bout du temps additionnel.Succès précieux pour les, qui reviennent à quatre petits points du rival, qui défie ce soir le Napoli.