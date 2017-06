André Silva au Milan AC

HL

Milan, assez entreprenant sur le marché des transferts.D'après les informations de l'AFP, l' AC Milan va s'attacher les services de l'attaquant de 21 ans du FC Porto André Silva . Auteur de vingt et un buts en quarante-quatre matchs cette saison avec Porto, l'international portugais (8 sélections, 7 buts) devrait être céder pour un montant avoisinant les 36 millions d'euros (bonus inclus).Le joueur du cabinet de Jorge Mendes devrait passer sa visite médicale ce lundi matin, en Italie et signer dans la foulée un contrat de 5 ans.À la recherche d'un numéro neuf depuis plusieurs semaines, le club lombard avait d'abord pensé à des joueurs comme Belotti, Aubameyang ou Morata avant finalement de jeter son dévolu sur l'attaquant portugais.Il s'agit là de la quatrième recrue milanaise de ce mercato après Mateo Musacchio , Franck Kessié et Ricardo Rodrìguez. De quoi laisser espérer le retour du grand Milan.