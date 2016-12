André, l’éloge de la propreté

Arrivé libre à Rennes en juin 2014, Benjamin André a longtemps souffert de son handicap : sa polyvalence. Alors, il a été baladé derrière, sur un côté, avant de s’installer définitivement comme point d’équilibre du jeu rennais. Dans un silence qu’il serait temps de briser.

Le rêve de la possession et le point d’ancrage

« Comme il aime le jeu, on peut le titiller »

Le football est souvent cruel. En débarquant au chevet du Stade rennais le 20 janvier dernier, Rolland Courbis n’avait qu’un objectif : laver l’honneur d’un club giflé en Coupe de France à Bourg-en-Bresse (3-1), mais surtout donner (enfin) du plaisir aux quelque 20 000 personnes qui dépensent du fric tous les quinze jours pour s’installer sur un siège au Roazhon Park. Dans un entretien donné àfin mars, le pompier en costume avait même avancé vouloir faire de Rennes «(...)» Courbis voulait des émotions et, en quatre mois de mandat, il en a eu, bouclant finalement la saison à une anecdotique huitième place de Ligue 1. Avec Rennes, c’est un classique : avancer avec quelques éclaircies et apprendre à être déçu à la fin. Alors, il fallait franchir un cap, balancer des nouvelles ambitions. Coach Courbis se serait bien vu rester, mais le projet a finalement été confié à Christian Gourcuff avec un «» que celui laissé par Montanier en janvier. Difficile à avaler, mais un héritage partiellement conservé sur la forme. Les améliorations de Courbis ? Un retour à la jeunesse, mais aussi quelques ajustements, dont le principal n’a pas fait beaucoup de bruit. Comme si Benjamin André, enfin replacé au cœur du jeu, avait signé pour une vie d’ouvrier dont la mission est simple : venir, nettoyer, éclairer, se doucher et se barrer. Mais c’est un peu plus que ça, et Gourcuff l’annonce : «Le gamin de Nice s’est toujours présenté comme un amoureux du jeu. Interrogé début novembre par, André expliquait rêver «» . L’ancien joueur de l’AC Ajaccio est comme ça. Son bonheur est dans l’espace, les échanges, la conservation, plutôt que dans une praline en pleine lucarne ou un slalom technique. Longtemps, celui qui cavale aujourd’hui sous ses vingt-six ans a pourtant été une énigme. Comment l’utiliser ? En milieu droit ? Derrière, comme aimait le faire Philippe Montanier ? Dans l’axe ? Christian Gourcuff dépouille le sujet : «[entre 2006 et 2014, ndlr].» Longtemps, le Stade rennais a avancé sans unité entre une attaque séduisante et un équilibre défensif incertain. André a donc été la solution il y a maintenant une dizaine de mois pour établir ce lien, cette transition, et ce point d’ancrage indispensable au système Gourcuff. C’est simple : cette saison, Benjamin André a disputé toutes les rencontres à l’exception du déplacement à Paris où il était suspendu. Résultat ? Rennes s’est fait désosser (4-0).André fait partie de la classe des travailleurs silencieux, des «» , comme l’explique Gourcuff. Une caste où on peut aussi retrouver son partenaire Gelson Fernandes , avec qui il est souvent associé. Des amoureux de la générosité, mais aussi des footballeurs à finir. «» , complète l’entraîneur rennais. Une façon d’avancer qui s’explique par une passion, une sincérité. Celle d’un mec qui reparlait récemment de «» . Le plaisir simple, l’essence du foot et l’histoire d’un mec normal devenu indispensable. Enfin.