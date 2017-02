Andorre gagne son premier match en treize ans

72

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que le monde du foot avait les yeux rivés sur les 8de finale de Ligue de Champions, un match autrement plus important entre Saint-Marin et Andorre se déroulait à Serravalle.L'enjeu de cette rencontre entre le 202et le 203(sur 209) du classement FIFA ? Le titre officieux de pire sélection européenne. À en croire la hiérarchie de l'organisation mondiale du football, Saint-Marin était le favori. Mais avant le match, difficile de faire un pronostic. En effet, on était face à deux équipes qui n'avaient plus remporté une rencontre depuis 2004.Et à la surprise générale, la partie ne s'est pas terminée sur un match nul. Sérieux, les Andorrans ont rapidement ouvert le score sur un but de Lima (28), avant de doubler la mise grâce à Marinez à la 67. Les Tricolores - c'est leur surnom - mettent fin à une série de 86 matchs sans victoire. Un score que pourrait rapidement dépasser les joueurs de Saint-Marin qui n'ont plus connu le succès depuis 75 rencontres.Mais attention, Gibraltar est aussi sur les rangs pour faire encore mieux.