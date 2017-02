Anderlecht remporte un procès contre un ancien talent

0

JD

Belle victoire contre l'ingratitude.Le Sporting d' Anderlecht vient de remporter une bataille judiciaire qui fera date dans l'histoire du football belge. Et pour cause, elle valide la pratique dite du «» . Celle-ci consiste à signer une sorte de pré-partenariat entre un club professionnel et un jeune talent, comprenez âgé de moins de seize ans.Concrètement, en signant un porte-fort, le club verse une somme d'argent à la famille du joueur, qui s'engage en échange à signer au sein de celui-ci, une fois la majorité sportive atteinte. Le but : éviter que les jeunes talents ne filent à l'étranger, tout en valorisant la formation prodiguée par les clubs. C'est ce qui aurait dû se passer avec le jeune Jason Eyenga-Lokilo, dont la famille a reçu 75 000 euros lorsque sa progéniture avait douze ans. Sauf que quatre ans plus tard, son père refuse d'honorer le contrat et Jason file à Crystal Palace , où il évolue aujourd'hui en équipe B.Le tribunal de première instance de Bruxelles a donc donné raison aux Mauves en condamnant la famille à leur verser 140 000 euros. Dans l'arrêt, on peut lire que le porte-fort «» .Devant tant d'impatience, Youri Tielemans doit bien rire sous cape.