Anderlecht et le chef-d’œuvre des « Busby Babes »

Aujourd’hui encore, malgré les nombreuses décennies découlées, le record tient toujours. Pour sa première participation à la Coupe d’Europe en 1956, Manchester United émiettait Anderlecht sur le score fleuve de 10-0, soit sa plus large victoire dans son histoire. Une représentation grandiose et aboutie. La plus belle jamais accomplie par les enfants de Sir Matt Busby.

Révolution et l’Europe en ligne de mire

Le poids de l’histoire

« C’est un score de cricket, les gars se sont surpassés cette nuit »

Par Hayden Saerens

Il a d’abord fallu vivre, ou plutôt survivre, pour affronter l’indicible. Non sans avoir voulu quitter ce monde après avoir reçu à deux reprises les derniers sacrements de la part d’un prêtre. «» , reconnaîtra-t-il longtemps avoir admis l’inacceptable. Revenu de cet entre-deux incertain, Matt Busby n’a plus jamais été le même homme. Ses côtes et sa poitrine sont striées de cicatrices que le temps ne pourra enlever. Des douleurs corporelles qui s’accompagnent d’une culpabilité indélébile au poids presque insondable. Celle d’être encore là, parmi le commun des mortels, après avoir perdu huit de ses enfants. Ceux que l’histoire appellera plus tard les «» , partis trop tôt, trop vite lors du drame de Munich. La mort a frappé Manchester United le 5 février 1958 quand l’avion BEA Elizabethan, qui ramenait l’équipe et ses accompagnateurs de Belgrade, a manqué sa troisième tentative de décollage sur la piste de l’aéroport de Munich. Derrière, c’est la vie qui a dû reprendre son sens. Il a fallu se relever, dans le silence du deuil et de la sidération. Pour ne pas abandonner les morts, ne pas les oublier non plus.Lorsque le manager écossais a reposé pour la première fois un pied dans son «» , regarder dans les yeux les vivants s’apparentait à une torture : «» . Comme une sorte d’héritage intemporel à ne pas galvauder ni ternir. Comme une dette intime et éternelle. En reprenant le fil de sa romance avec les Red Devils, Busby a honoré leur mémoire. Et rendu le plus bel hommage, dix ans plus tard, en se hissant sur le toit de l’Europe pour la première fois dans l’histoire du club anglais. Une soirée enivrante pour le coach iconique. Mais peut-être pas sa plus belle car ses «» n’étaient pas là pour y participer.Sa plus belle nuit, Sir Matt Busby l’a sans doute vécue le 26 septembre 1956. Au milieu des siens qu’il voulait voir grandir année après année. C’était un rendez-vous européen contre Anderlecht transformé en un festival passé à la postérité. Un mémorable 10-0 et aujourd’hui encore la plus large victoire de Manchester United . La plus grande déroute dans l’histoire du club belge, aussi. Le soir-même, le manager britannique l’évoquait d’ailleurs avec un sentiment de plénitude rarement atteint. «, confiait-il, presque exalté.» . Pour prendre un peu plus la mesure de cet exploit, il faut remonter le temps. Se replonger à une époque où United dessinait les contours d’une nouvelle ère prometteuse.Arrivé à la tête des Red Devils dans la foulée de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Busby signe un contrat de cinq ans et établit une feuille de route sur autant d’années pour redonner de l’élan à un club qui ne cessait de vaciller entre la première et seconde division. Sa politique menée conjointement avec son immuable adjoint Jimmy Murphy repose avant tout sur un contrôle absolu dans le domaine sportif. Aucune ingérence de la part des dirigeants mancuniens, une liberté totale dans la formation et sur le marché des transferts. Une révolution qui se traduit surtout par une volonté farouche de s’appuyer sur des jeunes et qui finit par récolter ses fruits. En s’adjugeant la FA Cup (1948), la First Division (1952) et le Charity Shield (1952), United s’affirme sur la scène domestique. Et avec la création de la Coupe des clubs champions en 1955, Busby entend s’inviter sur l’échiquier européen.Problème, la fédération anglaise s’oppose à ce que les formations du Royaume prennent part à la compétition afin de ne pas nuire au championnat. Initialement convié pour la première édition, Chelsea ne peut concourir. Mais, auréolé de son titre de champion en 1955 et à force de persuasion, le Manchester de Busby finit par faire céder la FA en devenant le premier club anglais à participer à la Coupe d’Europe. «, confiait à l’époque l’Écossais.» . L’histoire européenne des Red Devils débute ainsi à l’occasion d’une double confrontation en tour préliminaire contre Anderlecht . Triples tenant de leur couronne nationale et sept fois vainqueurs de leur championnat, les Bruxellois dominent sans partage chez eux. Sauf que la Belgique , à cette période, représente l’inconnu pour les Anglais., expliquait récemment Tom Clare, historien de United, au» L’appréhension passée, United prend l’ascendant sur son vis-à-vis devant les 35 000 spectateurs du Parc Astrid, le 12 septembre 1956. Avec un groupe extrêmement jeune (vingt ans de moyenne d’âge) dont Duncan Edwards, considéré comme le plus grand talent à venir outre-Manche et «» dixit Busby, était le chef de file, Manchester s’impose sans trembler grâce à des buts de Dennis Viollet et Tommy Taylor . Un baptême du feu européen réussi que leretranscrit le lendemain avec un certain lyrisme : «» .La première pièce sur le Vieux Continent s’avère prometteuse. La seconde, elle, sera exécutée avec maestria. Deux semaines après le déplacement en terres belges, les Red Devils accueillent à leur tour la troupe de Bill Gormlie. Mais dans l’enceinte de son voisin City, Maine Road, et non chez eux, à Old Trafford, car les projecteurs n’étaient alors pas encore installés pour éclairer la pelouse. Ce qui n’a pas empêché United de livrer un splendide récital. Déjà buteur à l’aller, Taylor – qui finira meilleur buteur au terme de la saison – claque son doublé avant que Whelan ne l’imite. Si Pegg et Berry se joignent aux festivités, le grand bonhomme de ce match s’appelle Viollet, auteur d’un quadruplé ce soir-là. «» ., poursuivait-il.» . Parmi les hommes présents lors de ce soir mirifique, seuls Busby, Viollet, Wood, Foulkes et Berry – qui ne rejouera jamais après – survivront au drame de Munich. Edwards, Byrne, Jones, Pegg, Taylor, Whelan et Colman, eux, n’auront pas cette chance. Et bien des années plus tard, Sir Matt Busby rappellera à tous cette évidence incontestable : «» . Peut-être le plus bel hommage à ses «» . À ces fantômes éternellement jeunes et heureux.