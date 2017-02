Anderlecht aimerait se lancer dans l'e-sport

0

AL

Les clubs belges viennent-ils de découvrir l'existence des consoles de jeu ?Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match ce mercredi, le Sporting d' Anderlecht , qui se prépare à affronter le Zenit Saint Petersbourg jeudi, a annoncé par ailleurs qu'ils sont désormais à la recherche d'un joueur d'e-sport professionnel sur FIFA 17. C'est la mode en ce moment du côté des clubs européens : le Paris-Saint Germain s'est lancé il y a quelques mois, tout comme Schalke 04 , Wolfsburg et Manchester City Le secteur de l'e-sport est en pleine bourre et devient un enjeu stratégique pour les clubs. Pour encourager les éventuels candidats, le club de la capitale belge a associé Youri Tielemans , capitaine et chouchou du public anderlechtois.De quoi avoir plus de chance de gagner des trophées qu'à onze contre onze ?