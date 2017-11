Ancillo Canepa dégomme le FC Sion et le FC Lucerne

AC

Tout n'est pas paisible et sans remous en Suisse Agacé par les performances des différents clubs suisses en Coupe d'Europe, le président du FC Zurich, Ancillo Canepa, a poussé une gueulante. Pour lui, certaines équipes ne jouent pas à fond le jeudi soir, ce qui expliquerait en partie la triste quinzième place de la Suisse au classement UEFA : «» Parmi elles, c'est le FC Sion qui prend le tarif le plus cher, sorti en tour préliminaire par les Lituaniens de Suduva : «» Même chose pour le club de Lucerne, sorti dès le deuxième tour par les modestes Croates du NK Osijek : «» , explique Canepa.Actuellement, le FC Sion et le FC Lucerne occupent respectivement la huitième et la dixième et dernière place du championnat suisse.Pas sûr que ce ne soit qu'une question d'envie et de motivation.