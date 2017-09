Ancelotti viré ce jeudi, Sagnol en remplaçant ?

166

LG

Ça sent le sapin pour Carlo Ancelotti , et on ne parle pas de son 4-3-2-1.Les dirigeants bavarois n’ont pas apprécié la correction reçue face au PSG mercredi soir (3-0) . Le début de saison poussif en Bundesliga, avec une défaite et un nul au compteur non plus. Le quotidien allemandcroit savoir que l’entraîneur italien est attendu ce jeudi après-midi lors d’une réunion de crise avec les dirigeants du club. Il n’est pas exclu que cette réunion scelle l’histoire commune d'Ancelotti avec le Bayern , toujours selon Willy Sagnol serait alors pressenti pour reprendre les rênes des, lui qui est actuellement un des adjoints de Carlo Ancelotti Affaire à suivre.