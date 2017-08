Ancelotti privé de cigarettes au Bayern

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le nouveau directeur sportif du Bayern , Hasan Salihamidžić, serait un tabacologue infiltré.Nommé directeur sportif du club bavarois il y a trois semaines pour remettre le club d'aplomb après une préparation manquée (5 défaites en 6 matchs), le Bosnien prend sa nouvelle fonction très à cœur. L'ancien joueur du Bayern et de la Juventus a ainsi ciblé ce qu'il appelle des «» qui doivent être modifiés pour que le club fonctionne correctement. Un de ces détails, ce sont les clopes que se grillent Ancelotti pour décompresser.Autrement dit, Salihamidžić a interdit au coach italien de fumer dans les installations du club, comme il l'a expliqué à Sky : «» Pas rancunier, l'entraîneur bavarois a répondu dans un haussement de sourcils dont il a le monopole : «» Tout le monde est content finalement, et surtout les supporters du Bayern puisque depuis cette interdiction, les Munichois ont raflé la Supercoupe d' Allemagne , et ont écrasé l'ogre Chemnitzer 5-0 en Coupe . La suite ce vendredi en ouverture du championnat contre le Bayer Leverkusen