Ancelotti ne reviendra pas au PSG

Loin des yeux, si près du cœur.Si Unai Emery a perdu du crédit lors de la défaite face au Real au match aller (3-1), certains médias étrangers commencent déjà à évoquer le nom du potentiel successeur de l'entraîneur basque à la tête du PSG.Selon le, ce ne sera en tout cas pas Carlo Ancelotti, passé par le club parisien entre 2011 et 2013. L'entraîneur italien aurait dit non au club de la capitale, toujours selon le tabloïd anglais, car il souhaite retourner entraîner en Premier League. Deux clubs de Londres pensent déjà à lui : Chelsea pour l'après-Conte, mais aussi Arsenal en cas de départ d'Arsène Wenger, même si lesont dans l'idée de faire venir un entraîneur plus jeune.Toujours est-il que, si départ d'Emery il y a en fin de saison, Laurent Blanc est libre comme l'air.