Ancelotti, la force tranquille

Bayern Munich-Real Madrid, c'est Carlo Ancelotti qui reçoit son ancienne écurie. Deux clubs où l'Italien a succédé à un grand nom - José Mourinho et Pep Guardiola - sans souffrir des comparaisons ni donner l'impression de forcer. Parce que le Mister a un secret : il fait se concilier ambition et sérénité dans son vestiaire.

Ronan Le Crom prêt à partir à la guerre

Mâchouillage de chewing-gum et discours en italien

Par Nicolas Jucha

Tous propos recueillis par NJ

» Quand Sylvain Armand évoque Carlo Ancelotti , qui l'a entraîné au PSG , les premiers souvenirs portent plus sur le charbon de bois que sur la performance sportive. «» Ce moment fondateur autour des grillades, Gilles Bourges , ancien entraîneur des gardiens du PSG , l'a manqué à l'époque, pour cause de trêve internationale où il devait suivre Salvatore Sirigu . Il n'en a pas moins eu droit à ses moments de bonheur avec Mister Carlo. «» Grâce à une vraie empathie qui fait dire à ses anciens collaborateurs, Ronan Le Crom comme Sylvain Armand , que l'Italien est avant tout «» .Quatrième gardien du club de la capitale pendant près de trois saisons, Le Crom s'est d'ailleurs senti «» . Une capacité à fédérer que confirme Gilles Bourges . «» . Sylvain Armand est lui aussi séduit par cet entraîneur qui prend le temps de parler à tout le monde, et qui n'hésite pas à prendre des hommes par le cou, «» . Une proximité volontaire qui n'empêche en rien le perfectionnisme «» , se souvient le défenseur rennais. Et souvent, il ne s'agit pas de tout chambouler «» , détaille Le Crom, mais plutôt «» . Car la plus grande force d'Ancelotti est dans la gestion humaine. «» , souligne Armand, et «» Quand ça va, il félicite. Dans le dur, il encourage. Et quand quelque chose ne lui plaît pas, il le dit. Gilles Bourges se souvient même d'un vrai coup de gueule du Transalpin, lors d'une défaite à la maison contre le Stade rennais. «» . Une personnalité forte, attachante, qui marque ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. «» , souligne Le Crom, qui voit Ancelotti capable «» . Idem chez Sylvain Armand , «» . Actuellement en charge des gardiens à Metz Gilles Bourges ne serait d'ailleurs pas contre une nouvelle collaboration avec l'Italien : «» Et si Carlo Ancelotti était en train de fragiliser le staff technique du FC Metz