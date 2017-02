Ancelotti doit expliquer son bras d'honneur

0

Se faire insulter et cracher dessus n'est pas très agréable, tout le monde en conviendra.Et Carlo Ancelotti , même s'il sait faire des choses avec ses sourcils qu'aucune autre personne de cette planète ne sait faire, reste un homme comme les autres, capable de s'emporter quand il le faut. Samedi soir, lors du déplacement du Bayern à Berlin pour la 21ème journée de BuLi, l'ancien entraîneur du PSG s'est donc fait secouer par les fans du Herta, et leur a répondu par un bras d'honneur tendu bien haut au moment de rentrer dans le tunnel qui mène aux vestiaires. Un geste de cour de récréation qui n'a pas du tout plus à la Fédération allemande de football, qui lui a demandé de s'expliquer. «» a reconnu Ancelotti à la télé allemande, avant que le Bayern n'indiqu que son coach répondrait aux questions de la Fédé.Faute avouée, faute à moitié pardonnée ?