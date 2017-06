Amine Harit se barre à Schalke

1

AH

Kita côté de la plaque.Faire signer Claudio Ranieri , c'est bien. Lui offrir un effectif compétitif, c'est encore mieux. Et pour cela, le FC Nantes n'avait pas forcément besoin d'acheter en masse, mais plutôt de conserver ses oisillons. Raté. Amine Harit, 19 ans et grand espoir des Canaris, s'envole pour l'Allemagne en direction de Schalke 04.Décidément pas en forme, Waldemar Kita ne récupèrera que dix des quinze millions espérés dans l'affaire, selon. Une bien mauvaise opération pour un diamant poli à la Jaunelière sans avoir eu le temps de briller à la Beaujoire (un but et une passe décisive en une trentaine de matchs...). Champion d'Europe U19 en 2016 avec la France, Harit s'engage pour quatre ans avec Schalke qui, de son côté, pourrait perdre Max Meyer.Harit moi si tu peux.