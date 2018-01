Amin Younes presque au Napoli

AC

Le Napoli veut se donner un coup d'avance.Après avoir recruté Adam Ounas et Zinédine Machach , les Napolitains continuent de miser sur des talents plus ou moins prometteurs avec l'arrivée du talentueux Amin Younes . Le néo international allemand (depuis juin) de l' Ajax rejoint les rangs de Maurizio Sarri contre un chèque de 5 millions selon laContacté par le quotidien transalpin, Younes, qui doit passer sa visite médicale ce vendredi, s'est montré déjà heureux de rejoindre l'actuel leader de Serie A : «Avec Insigne, Callejón, Ounas et désormais Younes, ce Napoli est loin de battre de l'aile.