Amiens sur le podium, Strasbourg presque en Ligue 1

Grâce à sa victoire face à Ajaccio (2-1), Amiens monte sur le podium de la Ligue 2. Un podium sur lequel trône Strasbourg, vainqueur face au Havre (2-0). Plus bas au classement, Auxerre et Tours s'offrent un bol d'air frais suite à leurs victoires à Nîmes (0-1) et face à Clermont (3-0).

