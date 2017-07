Amiens reste en Ligue 1

1

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus de peur que de mal pour le Sporting Club d' Amiens D'après, le club picard va bien conserver sa place en Ligue 1. Si la commission des agents de la FFF a effectivement jugé que des infractions au Code du sport ont été commises, elle n'a pas annulé l’accession d' Amiens en première division. Le club a toutefois été condamné à quinze mille euros d'amende.Pour rappel, le FC Lorient et le RC Lens avaient averti les autorités compétentes d'un manquement à la réglementation du sport . En effet, l'agent John Williams détenait 0,12% du club alors que les règles stipulent qu'un agent de joueur ne peut être actionnaire d'un club de football. Il a, pour sa part, écopé d'une amende de mille cinq cents euros et quatre ans d'interdiction d'exercer sa profession.» vers la montée confirmée.