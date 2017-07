Amiens recourt au financement participatif

Tous ensemble pour de nouvelles tribunes provisoires !Le détail du projet ici : https://t.co/6qbmakjKqN pic.twitter.com/z4UAVeR1sF — Amiens SC (@AmiensSC) 30 juillet 2017

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas tous les clubs de Ligue 1 ont des moyens illimités, mais certains compensent par des idées.Cette saison, Amiens va devoir entreprendre de gros travaux dans son stade. La priorité du club picard est de construire une tribune provisoire de 1500 places supplémentaires dans le stade de la Licorne. Et pour la financer, Amiens a lancé ce dimanche une campagne de financement participatif sur un site de crowdfunding. Le but est de faire appel aux supporters pour qu'ils mettent la main au portefeuille en échange de quelques avantages.Pour un don de 1000 euros, le contributeur peut «» et voir son nom inscrit à l'entrée d'une porte de l'enceinte. Et pour 100 euros, le supporter pourra assister à un entraînement privé. Le projet aboutira si et seulement si le nombre de 10 000 contributeurs est atteint d'ici le 29 septembre. Sinon, les dons seront remboursés.Ce sera toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent.