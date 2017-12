Amiens-PSG et Nice-Monaco au programme en Coupe de la Ligue

SO

Non, la fête n'est pas encore finie.Alors que les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue ont vu Lyon Marseille et Bordeaux dégager de la compétition, huit équipes sont toujours en course pour soulever ce trophée toujours aussi moche. Et le tirage au sort a encore fait des siennes en offrant au public un magnifique derby Nice Monaco en quart de finale, ainsi qu'un soyeux Angers Montpellier , un non moins soyeux Rennes -Toulouse et enfin un succulent Amiens -Paris Saint-Germain qui fait déjà saliver l'entraîneur des Picards, Christophe Pélissier au micro de Canal+ : «Mais surtout pour les amoureux du ballon rond qui salivent déjà du duel entre Thiago Silva et Lacina Traoré.