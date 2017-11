Amiens-Lille va être rejoué, pas de sanction en vue

Nous prenons acte de la décision de la LFP et respectons pleinement et dans un état d’esprit 100% sportif et fair-play. Nous rejouerons le match avec beaucoup d’envie et la motivation d’offrir la victoire à nos supporters et en particulier à ceux victimes de l’accident — Marc Ingla (@ingla_marc) 9 novembre 2017

On prend les mêmes et on recommence.Arrêté au bout de seize minutes de jeu à la suite de l'effondrement d'une barrière, le match Amiens-Lille comptant pour la huitième journée de Ligue 1 va être rejoué. La commission de discipline de la LFP, réunie hier, a statué sur untotal entre Amiénois et Lillois, sans tenir compte de l'ouverture du score lilloise de Fodé Ballo-Touré, qui avait indirectement mené à l'incident. Aucune sanction n'a été prise contre le club picard, tandis qu'on ne sait pas encore où et quand la rencontre sera rejouée. Le directeur sportif du LOSC, Marc Ingla, a salué dans un tweet la décision de rejouer le match, annonçant : «. »Le sport fait décidément tomber toutes les barrières.